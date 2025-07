- Pomažući Kučevo , mi čuvamo našu Istočnu Srbiju, mi čuvamo ono što je naše zlato, a naše zlato su ljudi. Posebno me je obradovala vest da je u Kučevu, u poslednje dve godine, došlo da živi 50 novih porodica. To su ljudi koji će se truditi da svojim radom unaprede ovaj deo Srbije - naglasila je ministar.

- Vrednujemo one koji se trude, nagrađujemo one koji se bore, čuvamo i poštujemo one koji su nam zemlju sačuvali i gradili i krčimo put za generacije koje dolaze. Kučevo nije daleko od Beograda i nikada ne sme biti. Trudićemo se da budemo još više na terenu, da zajedno delimo i dobro i zlo i da obiđemo celu našu Srbiju“, poručila je Đurđević Stamenkovski.