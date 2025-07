Sve više ljudi koristi melatonin kao sredstvo za bolji san. Od odraslih sa stresom i nesanicom, žena u periodu menopauze, do tinejdžera koji teško isključuju mozak pred spavanje. Ovaj hormon, poznat kao čuvar noći, prirodno reguliše naš biološki sat, ali se sve češće uzima i u obliku suplemenata. Gost Jutarnjeg programa, prof. dr Dragan Hrnčić, sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, objasnio je da li melatonin sme da se uzima na svoju ruku i da li se preparati koji su u slobodnoj prodaji dovoljno kontrolišu.

Melatonin je hormon koji luči mala žlezda u mozgu, epifiza ili pinealna žlezda, i on daje signal mozgu da je vreme za spavanje , objašnjava profesor dr Dragan Hrnčić.

Preparat melatonin koji se nalazi u slobodnoj prodaji je kao i u većini zemalja sveta, registrovan kao dodatak ishrani i dostupan je bez recepta, ali kako napominje profesor, to ne znači da možemo da ga koristimo bez konsultacija i nadzora lekara.

- Kada su u pitanju žene u menopauzi, i generalno posle 40. godine, dolazi do prirodnog pada koncentracije melatonina, koji postaje izražen naročito posle 60. godine. Zato žene imaju malo veći problem u pogledu samog melatonina i regulacije spavanja , naročito u perimenopauzi, zbog naglog pada polnih hormona, u prvom redu estrogena, a i progesterona - ističe prof. Hrnčić.

Osim toga i poremećaj termoregulacije, to jest valunzi, značajno narušavaju kvalitet spavanja, i žene u perimenopauzi imaju veliki problem sa nesanicom, teže utonu u san, brže se bude i manje spavaju, što remeti i njihovo dnevno funkcionisanje , dodaje gost Jutarnjeg programa.

To takođe podrazumeva da ne koristimo bar sat vremena pred spavanje mobilne telefone, a kao ih i koristimo da ih podesimo na „noćni režim“ i smanjimo količinu svetlosti koju emituju.

S obzirom na to da smo u gradskim sredinama izloženi svetlosnom zagađenju, potrebno je zamračiti prostoriju u kojoj spavamo jer je to najefikasniji način da se trenutno podigne nivo melatonina.

Postoje dve do tri indikacije kada su preparati melatonina efikasni, navodi gost Jutarnjeg programa. Pre svega primarne nesanice koje zahtevaju i određenu farmakološku terapiju. Zatim kod džetlega, odnosno posle transkontinentalnih putovanja i promene vremenske zone, ali i kod onih koji rade po smenama, melatonin je jako efikasan.

S obzirom na to da su preparati melatonina registrovani kao dodatak ishrani, oni ne podležu tako strogoj kontroli kao lekovi. Neke studije koje su rađene u svetu pokazale su da preparati melatonina koji su na tržištu sadrže značajno veće koncentracije od onoga što je deklarisano.

Melatonin na svoju ruku možemo da koristimo najviše dve do četiri nedelje, naglašava dr Hrnčić. Sve više od toga zahteva nadzor lekara jer dugotrajna primena melatonina nosi određene rizike, naročito kod hroničnih bolesnika.

- Kod jednog do dva procenta pacijenata pokazuje neke neželjene efekte: glavobolju, pospanost, smanjenu koncetraciju, mučninu i gađenje. Međutim, u dugotrajnoj upotrebi on može da nam izmeni profil prirodnog lučenja melatonina i da razvijemo zavisnost, ne kao kod hipnotika, ali može da dovede do psihološkog efekta da ne možete da zaspite bez suplementa melatonina - upozorava prof. dr Dragan Hrnčić.