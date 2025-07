- Bakterija jeste opasna, ona je negde stanovnik gornjih disajnih puteva i prenosioci mogu da budu asimptomatski. Prenosi se kapljično, znači iz usta, a može i direktim kontaktom ako je on baš blizak - navodi doktorka u emisiji za Njuzmaks Balkan.

- Kod dece, ali i kod odraslih, dolazi do infekcije kad opadne imunitet. Ona je kao okidač uvek tu, jer meningitis izaziva nekoliko bakterija - istakla je sagovornica.

Meningokokna bakterija može da izazove tešku upalu moždanih ovojnica — meningitis, a u najtežim slučajevima dovodi do sepse i smrti.

- Da bi došlo do meningitisa mora da se desi infekcija, pa da se desi da uđe u krv, odnosno da dođe do sepse, pošto je meningitis bolest ovojnica mozga i kičmene moždine. Ne mora nužno da dođe do krajnje, odnosno najgore opcije, ali je klinička slika ozbiljna kad bakterija uđe u krv - objasnila je doktorka.