Ukoliko tragate za destinacijom koja spaja zlatne plaže Mediterana, egzotični duh Afrike i bogatu istoriju koja seže do doba Kartagine i Rimljana - Tunis je pravo mesto za vas. Ova prelepa zemlja na severu Afrike pruža sve ono što od letovanja očekujemo: sunce, more, pesak, povoljne cene i hotelski smeštaj visokog kvaliteta.

Tunis nije samo klasična morska destinacija – to je i prilika da istražite živopisne bazare, uživate u jedinstvenim ukusima arapske i mediteranske kuhinje, i prepustite se opuštanju u hamamu ili na nekoj od raskošnih plaža koje se protežu duž tuniške obale.

Ovo je mesto gde se spajaju komfor i egzotika – idealno za one koji žele da uživaju u moru, ali i da istražuju kulturu, običaje i toplinu lokalnog stanovništva. Osim sunčanja i kupanja, ovde vas očekuju šetnje uz more, kupovina suvenira, izleti do Sahare, obilazak arheoloških lokaliteta i opuštanje u spa centrima.