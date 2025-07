Nedavno je loše iskustvo doživela Ceca iz Beograda, koja je nakon tretmana jedva uspela da otvori oko i to zbog velike količine lepka.

- Ona je meni stavljala trepavice, ništa ja nisam osećala, ništa me nije peklo, materijal je kao bio ok. I ona je meni tu negde u poluprocesu rekla kako nikad nije radila tuđu korekciju. Tačnije, da je ovo drugi put kako radi tuđu korekciju. Inače, imala je radove na svom profilu koji su izgledali ok, zato sam je i izabrala. I kad je došao kraj termina, ona je meni počela da stavlja lepak, da fiksira trepavice - prisetila se ona.