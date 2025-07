- Ono što ću sada da vam ispričam moglo je tako da se završi da me danas više nema, 18 dana pred moj 18. rođendan. Tog dana sam bio na Adi, vratio se kući uveče i dobio sam poziv da treba da idem negde hitno. Motor mi je trokirao i nije hteo da ide, a tog dana je sve normalno radio. Bio sam nervozan jer sam žurio i tata i ja smo to sredili na brzinu. Krenuo sam u šortsu i patikama bez majice i kacige. Znao sam da nije pametno, ali ipak nisam stao - počeo je svoju priču ovaj mladić

- Kada sam izašao iz ulice, probao sam jednom, drugi put, treći put, motor je i dalje trokirao i odjednom mi je krenuo. 300 metara dalje od kuće propustio sam jedno vozilo, međutim drugo vozilo koje je išlo iza je samo izletelo ispred mene. Na tri metra ispred mene je izletelo i nisam imao vremena da ukočim. Uderio sam direktno u vozačeva vrata pri brzini između 50 i 60 km na sat i ostao sam da ležim pored vozila - prisetio se on.

- U tom trenutku kad je on meni prišao, ja sam bio neprepoznatljiv. Glava naduvena, lice celo od krvi. Na licu mesta sam izgubio 2,5 litre krvi. Došlo je vozilo hitne pomoći, prevezli su me u bolnicu. Samo sam video neku svetlost i rekli su: "Litar krvi za maloga, hitno, hitno!" Tu noć sam imao tri operacije, spašavanje života i da se spasi šta se može spasiti. Sad kreće borba, imao sam prelome vilice, prelome obe jagodične kosti, totalno smrskan nos, lice.. - naveo je on i naglasio: