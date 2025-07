- Približavamo se sredini leta i generalno gledajući nastaviće se toplo vreme, tako da ćemo se već od nedelje vratiti na one maksimalne dnevne vrednosti od 30 stepeni pa nadalje, uglavnom će se kretati temperatura maksimalno od 30 do 35 stepeni - kaže Todorović.

On objašnjava da nema nagoveštaja za ozbiljnije pomene vremena ili nova zahlađenja, sa tim da postoji mogućnost od privremenih zahlađenja oko 17. ili 18. jula, iako su prognoze za taj period i dalje nesigurne.

- Vatrogasci i ostale službe teško bi ugasile požare na području Srbije, pošto ih je bilo više od stotinu, ne znam tačan broj, da nije pala kiša, to bi i dalje trajalo. Takvi požari, kada u jednom danu ili za nekoliko sati bukne na desetine mesta, nije problem samo nemarnosti građana ili namera nekih piromana, to su izuzetno retki slučajevi, to je prirodni fenomen. Kad je veoma toplo, a pre toga je bio duži sušni period, neposredno dan, dva pred promenu vremena javljaju se ti požari kao po formuli - kaže Todorović.