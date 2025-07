Prof. dr Ana Mitrović Jovanović, ginekolog iz GAK "Narodni front", podseća da se namerni prekid trudnoće u Srbiji može izvoditi hirurški (do 10. nedelje trudnoće) ili medikamentima, i to kombinacijom antiprogesterona i prostaglandina (do sedme nedelje trudnoće), po jasno utvrđenom protokolu.