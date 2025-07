- Ulje se treba staviti u frižider i ono mora da se kristalizuje. Mora da bude kao med kada se kristalizuje, to znači da je pravo. To je jedan od parametara, prosto. Inače kažu med i ulje da se najviše klasifikuju.

- Naše su masline, nalaze se maslinici u Dalmaciji, Skradin, slapovi Krke. Znači imamo 200 stabala koje su stare čak i po 200 godina i to je stara autohtona sorta, to je oblica maslina, jedan deo krvavice i naše ulje ima taj voćkasti ukus. Ulje je hladno ceđeno, ulje se nosi u uljaru gde ide na centrifugu i zato je hladno ceđeno. Tako da je proces automatizovan i vrlo bitno gde se ulje cedi. Zbog kvaliteta. Jer uljare su savremene, to je baš savremena uljara gde to mi vodimo.