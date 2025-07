- Bilo je nekoliko slučajeva učenika koji su hteli da upišu gimnaziju ili neku drugu četvorogodišnju školu, a u listu želja upisali su samo one određene srednje škole koje su želeli. Iznenadilo me je kada sam od sina saznala da nisu popunili svih 20 polja na listi želja, a posebno to što su to radili bez pomoći i nadzora roditelja - kaže i dodaje da je to što su loše popunila listu želja razlog što su deca ostala neraspoređena.