Mnoge žene pitaju se da li se mogu pričestiti tokom menstrualnog ciklusa, a odgovor na to dao je teolog i verski analitičar Aleksandar Đurđević.

- Sveti Grigorije Dvojeslov, čovek koji je sastavio svetu liturgiju Pređeosvećenih Darova, znate, ona liturgija koja se služi sredom i petkom za vreme Časnog posta. E on je rekao da ženi ne treba braniti da ulazi u sveti hram u toku menstrualnog ciklusa, jer se njeno stanje dešava van njene volje i to se ne može smatrati grehom. Zbog istog razloga nije ispravno ženu ili devojku lišiti svetog pričešća, opet, jer se mesečni ciklus ne dešava njenom voljom - objasnio je on u video-snimku na Tiktoku.