- Pre dva meseca krenula sam da lečim jedinicu, isti proces se desio na jedinici. Izvadio se živac, zub je dalje počeo da boli, odlučila sam da promenim zubarku. Naravno druga zubarka, opet odem u drugi grad u Pančevo, zubarka mi spasi jedinicu, ništa me nije bolelo. Ali tokom snimka 2D se uočio proces na dvojci i naravno da sam odmah pristala da radim i dvojku, jer nisam želela da mi taj proces odmakne pa da krene na jedinicu, kad sam već jedinicu popravljala. Da bi doktorka nakon snimka shvatila da je nešto čudno i ona je otvorila tu dvojku. Izašao je gnoj, čep, bukvalno krv je izašla i ona nije mogla da veruje, to je kanal toliko bio dubok, da je iglicom, kad je ušla u zub, skroz do gore, do desni je izašla iglica. Šetala je desnima kroz kanal, inetersantno je da me nije bolelo. i njoj je to bilo čudno - prisetila se Milica.