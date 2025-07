- Za vikend pljuskovi pretežno u planinskim delovima regiona, a od nedelje do srede suvo i još malo toplije uz maksimume od 26 do 32 stepena Celzijusa, što je oko proseka ili malo iznad njega. Oko 18.7. je moguće prolazno osveženje uz nešto češće pljuskove i maksimume od 20 na severu i zapadu do oko 29 na jugu regiona. Posle toga se očekuje otopljenje i od 21. bi trebalo biti vrlo toplo uz maksimume koji bi se kretali do 28 do 36 stepeni Celzijusa.