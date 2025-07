U Srbiji koštaju od 2.500 do 8.500 dinara . Nakon što je jedan strani influenser apelovao na roditelje da deci ne kupuju ovu lutku jer je "demonskog porekla", oglasio se i sveštenik Predrag Popović.

- Treba svakako voditi računa šta kupujemo i unosimo u svoju kuću. Bez obzira na to da li je nešto popularno ili ne, treba prosuditi o tome da li je to blagosloveno ili ne. Da li su to ove lutke ili nešto drugo, svakako ne možemo bezazleno kupovati samo na nivou estetike šta nam se svidi - naveo je i dodao: