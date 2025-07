A svaki dan je dragocen jer se uvećava rizik da će deca ostati nepokretna, posle čega nema nazad! Svesni toga, Jelena i Veselin su rekli: "Nek idu četvorica dečaka na terapiju, to je najpreče, a naše dete, koje je najmlađe, sačekaće na 350.000 dolara." Sad svi mi moramo da budemo tu za Dušana! I najmanje što možemo je da pošaljemo SMS koji košta svega 200 dinara!

- Dogovor s farmaceutskom kompanijom je bio da milion i po dolara za terapiju petorice dečaka skupimo do kraja 2024. Međutim, zbog inflacije na globalnom nivou došlo je i do promene cena, a mi smo skupili nešto manje od 1,4 miliona dolara. Kompanija nam je izašla u susret da sa skupljenom sumom primi na lečenje u Poljskoj, koja je jednokratna, prvu četvoricu dečaka, a da petog, malog Dušana po dodatnoj ceni od 350.000 dolara uključimo kad to skupimo.