Gostima je na raspolaganju više različitih tipova smeštaja – od Studio i Superior soba, preko Deluxe i Premium Suite jedinica sa privatnim bazenom i jacuzzijem, pa sve do prostranih Grand suite, Maldivian i Deluxe vila, idealnih za one koji žele potpunu privatnost i najviši nivo komfora.

The Plaza Bodrum 5* nudi uslugu Premium All Inclusive, koja obuhvata bogat izbor obroka u glavnom restoranu – doručak, kasni doručak, ručak, večeru, kao i „à la carte all day“ servis između 23 i 07 časova. Uz to, gosti mogu uživati u specijalitetima iz čak 7 à la carte restorana, koji pokrivaju različite svetske kuhinje – od azijske i indijske do mediteranske i bliskoistočne.