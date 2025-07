Objasnili su da u našoj zemlji živi 10 vrsta zmija , od tih 10 samo tri su otrovnice i to su poskok, šarka, šargan.

- Dakle, ako ne planinariš, skoro sigurno nisi sreo otrovnicu. E, sad dolazimo do zanimljivog dela. Zmije su besplatna, samoodrživa, tiha i efikasna ekološka patrola. Prirodni su deratizeri, hrane se pacovima, miševima, glodarima, pa čak i malim gušterima i insektima. Važan su deo ishrane drugih životinja (orlovi, rode, ježevi, lasice). Pokazatelj su zdravog ekosistema, gde ima zmija, priroda je u balansu - objašnjavaju u ovom udruženju.

- Povećava se broj glodara, što može dovesti do prenosa bolesti, oštećenja useva, pa i uvida u to da je zmija ipak bila korisna. Većina zmija izbegava ljude, one nisu agresivne, ne skaču, ne jure, ne planiraju osvetu. Napadaju samo kada su iznenađene, uplašene, uhvaćene ili povređene - dodaju oni.