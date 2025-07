- U pitanju su i mobilni telefoni, bežične slušalice, baštenska oprema, parfemi, kozmetika. Građani treba da znaju, u pitanju je prevara. Od vas se traži da ostavite podatke svoje platne kartice, to su, ima i prezime na početku, nakon toga broj platne kartice, datum isteka važenja i najvažnije, one tri cifre koje se nalaze na poleđini kartice, to je CCV koji omogućava izvršenje transakcija.