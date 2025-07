- Najugroženija su bila ruralna područja, najveći problem je bio to što je duvao jak vetar, konfiguracija terena brdsko-planinska, velika količina suve gorive materije i visoka temperatura. Sami ste svedoci da je to bio najveći problem u poslednjih 40-ak dana, a ako uzmemo podatke na teritoriji Republike Srbije, od 1. januara do danas evidentirano je preko 20.000 vanrednih događaja, od toga je evidentirano preko 10.000 požara na otvorenom prostoru.