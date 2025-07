Antić: Lakše do posla nakon srednje stručne škole

- Novac je glavni razlog zašto su srednje stručne škole sve popularnije. Roditelji nemaju više kapacitete da decu izdržavaju 30 i više godina, da daju džeparac deci da izlaze i tako dalje. Uz studiranje teško je odmah da se radi, posao se obično ne nađe pre 26. godine. Do tada neko, odnosno roditelji moraju da vas kreditira. Nasuprot tome sa završenom srednjom stručnom školom sa platom majstora, bilo da je to keramičar, električar, mehaničar, zidar, mesečno može da se zaradi od 2.000 do 3.000 evra - kaže on.