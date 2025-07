Zbog pojačanog saobraćaja na ulaznom terminalu na graničnom prelazu Horgoš otvoreno je šest terminala, čekanje do 20 minuta.

Čekanje na susednom graničnom prelazu Reske, kako bi se izašlo iz Mađarske, je dodatnih pola sata kako bi se stiglo do terminala na ulazu u Srbiju.

Granični prelaz Bački vinogradi petkom, subotom i nedeljom takođe radi produženo od 7 do 22 časa, dok je prelaz Bajmok vikendom do 8. septembra otvoren od 7 časova do ponoći.