Slušaj vest

Dečak (12) iz Vranja kome je amputirana noga, sinoć je imao jednu epizodu krvarenja, to je sanirano sa dve jedinice krvi. To je stabilizovano, njegova krvna slika je sada u mnogo boljem stanju nego što je bila.

Parametri zapaljenja su polako počeli da padaju, više od toga, uz ovo što sam vam rekao, ne bih smeo da tvrdim ni u kom obliku, jer su obično kritični treći i peti dan kod takvih povreda. Nekad i kasnije mogu da se jave sekvele koje mogu da ugroze život, izjavio je za medije dr Živojin Spasić rukovodilac Klinike za dečiju hirurgiju, dečiju ortopediju i traumatologiju UKC Niš.

Podsetimo, dečak star 12 godina u sredu u Vranju je teško povreden kada je električnim trotinetom podleteo pod kamion. Lekari su pokušavali da mu spasu nogu, ali uprkos naporima, bili su prinuđeni da izvrše amputaciju.

- Juče sam ga previjao, ispirao tu ranu, koja je odprilike 30, možda 35 cm. Za sada ne pokazuje znake inflamacije, ali tu ne smemo nikakvu prognozu da damo dok sve ne bude sanirano onako kako treba. Ja bih se zahvalio i kolegama hirurzima i kolegama anesteziolozima i svom osoblju koje zaista danonoćno bdi oko ovog dečaka jer je povreda zaista strašna. Znači, ja sam za svoje skoro 35 godina karijere imao samo nekoliko povreda takve vrste gde dolazi do egzartikulacije, znači čitave noge i zgloba kuka zbog povreda koje su jednostavno nekorektibilne hirurški putem - rekao je dr Spasić.

Foto: Profimedia

Istakao je da je jako važno da dete, koje se nalazi u jedinici intenzivne nege, bude što manje uznemiravano.

- Imamo jako dobru saradnju sa roditeljima koji su, bez obzira na strašnu situaciju, jako, jako korektni i imaju punu veru u sve nas ovde da ćemo da pomognemo detetu. Nadam se da će tako i da bude. Ono što želim da kažem vezano za taj traumatizam koji je kod nas, nažalost, svakodnevna pojava. Nažalost, svaki dan bukvalno imamo poneku tešku traumu vezanu za eksploataciju tih prevoznih sredstava - napominje on.

Prošle nedelje istovremeno su imali petoro dece sa veoma teškim povredama izazvanih upravo saobraćajnim incidentima, pre svega sa dvotičkašima.

- I taman smo se nadali da ćemo malo da to raščistimo, evo stigao je ovaj nesrećni dečak sa stravičnom povredom. To je retka povreda koja vitalno ugrožava život iz prostog razloga da što unutar sat ili dva, sva ta tkiva koja su nepovratno oštećena, iz njih izlaze toksini koje ulaze u krvotok i samim tim dovode do stanja sepse i ugrožavanja života, nevezano za hirurgiju. Sve je urađeno u rekordnom roku. To su takozvane kraš povrede koje imaju ogromnu smrtnost, sličnu smrtnost kao kod zatrpanih ljudi u zemljotresima ili drugim elementarnim nepogodama, ratu i tako dalje - naglasio je dr Spasić.

Dečak iz Vranja je stabilizovan, što je, prema rečima dr Spasića, vrlo važno.

- To obično daje jednu nadu, on je ekstubiran, znači nije više u indukovanoj komi, komunicira, svestan je, na kiseoničkoj je potpori. Naravno sve ostalo što ide uz to, plazma i kristaloidi koji mu održavaju bubrežnu funkciju, jer je u takvim situacijama bubrežna funkcija najugroženija i bubrezi prvi stradaju upravo zbog gomile toksina koje direktno napadaju njih. Ako bi nešto merili u odnosu na juče, ja sam daleko zadovoljniji, ali samo na tome da ostanem. Više od toga, uz ovo što sam vam rekao, ne bih smeo da tvrdim ni u kom obliku, jer su obicno kritični treći, peti dan kod takvih povreda. Nekad i kasnije mogu da se jave sekvele koje mogu da ugroze život - istakao je dr Spasić.

On se osvrnuo i na ostale povrede dece koja stradaju vozeći neke od dvotočkaša. Rekao je da su povede najrazličitije, ali da najčešće stradaju donji i gornji ekstremiteti, ali da su prisutne i povrede glave i parahimatoznih organa.

Dr Živojin Spasić Foto: KC Niš

- Tako da, to je takozvana politrauma, multipla politrauma sa svim mogućim komplikacijama koje ona može da nosi i samim tim je kompleksna za lečenje. I onda se uvek ide linijom u hirurgiji da se prvo zbrinjavaju povrede krvotoka, da se obezbedi stabilan kardiovaskularni sistem, povrede glave i sve, a nakon toga sukcesivno jedno po jedno. Ali dešavalo se i dešava se naravno da su i po dva tima istovremeno zbrinjavali decu zbog povreda takve geneze i takvog obima da jednostavno nije bilo drugog izbora - rekao je sagovornik.

Dr Spasić je poručio roditeljima da ostanu čvrsti i ne kupuju deci ovu vrstu vozila. Rekao je i da retko ko tokom vožnje koristi zaštitnu opremu, što je takođe veliki problem. Naglasio je i da jedan deo takve dece ostaju trajni ivalidi.

- U poslednje vreme je najviše takvih povreda. To su bicikli, mopedi, skuteri i električni trotineti, pogotovo trotineti, jer oni imaju specifican položaj stopala na tome i oni su najnestabilniji. To opet kad uklopimo sa neadekvatnim ponašanjem u saobraćaju, to još više pogoršava opasnost u takvim stvarima, tako da apelujem gde god je moguće, zaustavite vašu decu, bolje im platite sedam dana nekog košarkaškog, fudbalskog ili bilo kog sportskog kampa, nego da dajete stotine ili hiljade evra na takve spravice koje, nažalost, imaju svoju mračnu stranu.