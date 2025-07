Srpski orden Svetog Save nosio je ratni poglavica indijanskog plemena Komanči! Istina, na filmu. Ali malo ko je ikada primetio taj detalj, jer on nije mogao da promakne jedino poznavaocima feleristike.

Otkuda je ona dospela u holivudsko ostvarenje nastalo pre bezmalo 70 godina teško je dati odgovor, mada je jedan od pratilaca Fejsbuk grupe "Militarija Knezevine/Kraljevine Srbije i Kraljevine Jugoslavije", čiji je član i zapazio ovo o čemu pišemo, dao zanimljivu opasku da je J ospi Broz Tito voleo da gleda vesterne aludirajući da je možda i on "upleo prste" , pa darovao nekom prilikom čuvenom reditelju "kaubojaca i indijanaca" Džonu Fordu ili pak Vejnu .

U filmskoj priči jezivo poglavica Skar se prvo pred Vejnom i ekipom hvali skalpovima, a kada ovi kažu da su ih se nagledali, on rukom hvata orden i pita ih da li su i to videli, nakon čega oni ustaju i odlaze. To implicira ga je skinuo sa nekog Srbina kojeg su ubili na Divljem Zapadu.