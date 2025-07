"Pravo iz kukuruza na plažu, more kao slan Dunav", "Što se tiče mora, Nesebar i Sunčev breg, vrhunska i mirna mesta, gotive Srbe", neki su od komentara.

"Ja sam bio u Nesebaru, Pomorju, Sozopolu, kao i u Banskom na skijanju. I svuda mi je bilo lepo. Meni taj bugarski vašarski trip, po njihovim turističkim mestima, sasvim ok, bukvalno prihvatiš to i nema problema. Meni su ostavili svuda utisak da vole Srbe kao turiste. Nije to Nica i Tenerife, al jbg, imaš sve šta ti treba. Ako je nekom važan, onako baš baš luksuz, smoriće se. Svim ostalima stvarno može biti interesantno. Recimo, meni je jako žao što nikad nisam obišao Plovdiv, baš bih ozbiljno voleo da ga obiđem."