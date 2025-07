Ove sezone devojke i žene masovno dobijaju menstrualni ciklus dva puta u istom mesecu, a neki lekari to pripisuju ekstremno visokim temperaturama!

Nedavno smo izašli iz užarenog toplotnog talasa , a usled suše i ljudske nemarnosti veliki deo Srbije bio je zahvaćen požarima. Sudeći prema prognozi vremena za naredne dane, sleduje nam novi toplotni talas, nešto blaži od prethodnog. Iako su mogući pljuskovi s grmljavinom, maksimalne temperature će naredne sedmice ići od 32 stepena na severu i zapadu i do 37 stepeni na jugu i jugoistoku zemlje. Dok nas već od 21. jula očekuju maksimalne temperature od 40 stepeni.

- Dobila sam prethodnog meseca dva puta menstruaciju . Uplašila sam se, ali sam se setila da mi se nedavno sestra požalila na isti problem. Odmah sam je pozvala i ona me malo je umirila. Ona je nakon drugog ciklusa u istom mesecu otišla kod lekara, a lekar joj je rekao da ovog leta devojke masovno dobijaju menstruaciju po dva puta u mesecu - rekla nam je D. E.

- To može biti i alarm, da biste bili sigurni da je sve u redu, mora se uraditi pregled, hormonski status, ultrazvuk... Da se ispita da li je dva puta ciklus bio zbog stresa, tj. vremena, ili postoji neki problem u organizmu. Da se to stanje proveri i da se prati, to može biti znak i ukazatelj na polip, miom, policistične jajnike - objasnio je naš sagovornik.