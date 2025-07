Prema prognozi koju je objavi Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), danas i sutra će biti pretežno sunčano i toplo sa maksimalnim temperaturama od 32 stepena na severu i zapadu do 37 stepeni na jugu i jugoistoku Srbije. Danas posle podne i uveče očekuje se prolazna slaba do umerena oblačnost, ali će se zadržati suvo vreme.

- U utorak promenljivo, sparno i nestabilnije uz smenu sunčanih perioda i lokalne pojave kiše i pljuskova sa grmljavinom sa temperaturom od 30 do 34 stepena. U sredu se kratkotrajne padavine očekuju tek ponegde u brdsko-planinskim predelima uz manji pad dnevnih temperatura. U četvrtak ujutro i pre podne na severu, a do kraja dana i u toku noći i u ostalim krajevima prolazno naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U petak se padavine očekuju još na jugu i istoku zemlje, a od subote će uslediti stabilizacija vremena u svim krajevima - navodi se u prognozi RHMZ.

- Do 20. jula će biti promenljivo, juče je već krenuo porast temperature, sve do srede biće toplo i do 36 stepeni. U sredu dolazi opet front i biće uslova za pljuskove i kiše, a ponegde su moguće nepogode. Od 19. i 20. jula idu stabilizacija i porast temperature, dok će u trećoj dekadi one biti 40 stepeni, ako ne i više - rekao je Ristić.