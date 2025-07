Drugi dan vikenda doneće Srbiji znatno toplije vreme, uz povratak vrućina . Očekuje se sunčano, posle podne i uveče uz umereno naoblačenje. Maksimalna temperatura biće od 31 do 35 stepeni, u Beogradu do 33.

Od srede do petka očekuje se sparno, ponegde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Vazduh sa severa Afrike doneće pravu vrelinu već od 19. jula, pa će sve do 25. jula biti vrelo, uz maksimalne tempeature do 40°C, lokalno od 22. do 24. jula u dolini Velike Morave i iznad 40 stepeni.