Ako polazite na letovanje van Srbije, i to kolima, dobro obratite pažnju da li imate neku neplaćenu saobraćajnu kaznu, inače ćete se provesti kao bosi po trnju! To se desilo Aleksandru iz Čačka koji umesto da uživa na crnogorskom primorju, sa porodicom je 13 sati čekao na prelazak granice zbog kazne od 5.000 dinara za koju nije ni znao.

- Ja sam mu odmah rekao da mi kaže šta je u pitanju i da ću odmah platiti, nije problem. Pretpostavio sam da je nešto na šta sam zaboravio. Ispostavilo se da je to bila sitna kazna od 5.000 dinara. Ipak, rekli su mi da sačekam da provere. To je trajalo i trajalo, da bi u 1 sat posle ponoći rekli da pređem u zasebnu jedinicu na granici i budem sam sa čuvarom, dok su mi žena i mala deca parkirani u kolima na prelazu", rekao je ranije Aleksandar.

Deca plakala u kolima bez hrane i vode, on sedeo u zasebnoj jedinici 8 sati

Kako je tada rekao, deca su se uznemirila kada su videla da je on van vozila, počela su da plaču i da mu mašu kroz staklo.

- Oni su mali, baš su se uplašili. Nisu znali šta se dešava, nismo imali ni hranu ni vodu, a nije bilo naznaka da će nas pustiti - priseća se on.

Sagovornik je rekao da je ova komplikacija trajala sve do 9 ujutru sledećeg dana, kada je kontaktirao sudiju iz Požege.

- Ujutru sam pozvao sudiju iz Požege i ona se šokirala s obzirom na to da je kazna u vrednosti od 5.000 dinara. Uspela je elektronski da poništi tu kaznu jer sam ja sinoć uplatio novac. Čekali smo 13 sati, deca su bila bez vode i bez hrane, jer ne postoji sistem koji odmah može da poništi kaznu kada se elektronski uplati - revoltiran je bio ovaj Čačanin.

On napominje da su graničari bili korektni prema porodici jer ni oni nisu znali kako da postupe. Ipak, kako navodi, prošli su kroz 13 sati pakla ne znajući šta će sledeće da se desi.

- Na svu sreću mi smo stigli sada na more. Eto, ovo je upozorenje svim građanima koji putuju da provere dva puta pre nego što krenu na more - zaključio je on tada.