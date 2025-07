Slušaj vest

Vrelo leto tek stiže. Sa njim su nam iz prirode stigle i zmije. Vrelina ih je isterala iz staništa, pa nisu retkost na trotorarima, dečjim igralištima, ali i podrumima i terasama, pod automobilima.

Evo koliko su opasne, šta raditi u slučaju neželjenog susreta, i šta savetuju poznavaoci zmija.

U poslednje vreme zmije su počele da se pojavljaju i u gradovima, u zgradama, u automobilima. Ta činjenica ne iznenađuje i stručnjake za gmizavce.

- Podsetiću samo da je po obodu Beograda pre nekoliko godina bila šuma i bilo polje, da su tu bile zmije i da smo mi njihove kuće srušili da bi napravili naše kuće. Prema tome, to nije nikakav problem. Ono što je najbitnija stvar je da kažemo da su to ovde na teritoriji Beograda, to su bezazlene životinje - navodi on.

Jakovljević se osvrnuo i na to da li treba da brinemo o tome da li smo plen ovim životinjama.

- Nijedna od tih životinja nema nas fiksirane kao plen. Mi njima nismo plen. Plen su im žabe, plen su im gušteri, pacovi, miševi, ptice. Na proleće, koje je bilo malo čudno, malo hladnije nego što treba, one izlaze i kreću da se pare. Ali recimo da je u nekom trenutku imali smo nagli prelaz od 10 stepeni Celzijusovih do skoro 30 u nekoliko dana. To je otprilike bio njima neki signal, sve su odmah krenule. Zato mi možda primećujemo malo, možemo da nazovemo to kao ekspanziju zmija. Ja zaista apelujem na ljude da te životinje ne diraju, da te životinje su naši prijatelji, naši sunarodnici i prosto i jednostavno, a zašto bi dirali jedno bespomoćno bezopasno biće. Shvatite, one su bezopasne - kaže on.

Foto: Youtube Printscreen

Zoolog Jakovljević je govorio i o tome šta bi trebalo da se uradi ako nekoga ujede zmija u Beogradu.

- Iako se desi tako, one verovatno iz nekog straha napadnu čoveka, ali to neće ništa da ugrozi čoveka. Na teritoriji Beograda nema otrovnih zmija. Te otrovne zmije na teritoriji Beograda samo nekim incidentom mogu da stignu. Sa nekim automobilom ili tako nešto. Prema tome, ni poskoci, ni šarke, ni planinske šarke, oni žive na većim visinama i njima ova okolina i sredina ne prijaju - kaže on.

On se osvrnuo i na slučaj građanina iz Kragujevca koji je uhvatio zmiju koja ga je na kraju i ujela.

- Zaista je nepromišljeno hvatati bilo koju zmiju, a kamoli poskoka za rep i kao da je nešto malo sklonimo. Uvek tu postoji neka lopata, neka metla, neka grančica kojom ćete oterati. Vodite računa o tome da smo mi, njima opasnost. Ako se ona okrene i eto pokuša nešto da uradi, znači da pokušava da se odbrani od nas. Mi smo jako veliki i mi smo za njih opasnost. I još jedan put, nemojte dirati bezazlena bića - zaključio je on.