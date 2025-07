"Ne bi imala novca da ode iz Srbije"

On je istakao da je sav novac koji je nestala žena imala bio njegov i da je koristila njegovu kreditnu karticu. Kako kaže, zbog toga je siguran da nije imala novca da napusti Beograd u koji je došla 6. maja ove godine.

- Ioana je došla u Beograd 6. maja 2025. Konstantno je bila u kontaktu sa mnom putem imejla i aplikacija, a od novca je imala samo ono što sam joj ja davao. Ne bi imala novca da ode iz Srbije, siguran sam u to. Redovno mi se javljala, obaveštavala me je kad nije imala novca. Ne bi samo tako nestala. Nešto se desilo. Nakon što je napustila hotel 1. jula, platila je račun u restoranu u centru Beograda, nakon toga je podigla 50 evra sa bankomata i nestala - zabrinuto je ispričao on.