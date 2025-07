- Opravdano je da se plašimo, ali moramo da znamo kako da reagujemo u datim trenutcima i onda bi znali kako da taj strah svedemo na minimum. Jaka pražnjenja dovode do potencijala koji negde mora da se isprazni, onda grom traži najveću provodnost do mesta gde će da se isprazni. To su obično gromombrani ili mesta koja su najuopečljativija i onda grom udara u njih i tu ispranjuje svoj kapacitet. Da bi mi bili zaštićeni u kući, preporuka je da se isključe svi uređaji koji imaju uzemljenja - kaže Zrnić i dodaje: