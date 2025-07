Odmaralište Crvenog Krsta u Baošićima, koje je u svojoj četiri decenije dugoj tradiciji ugostilo do sada više od 80 hiljada dece i mnogima od njih omogućilo da po prvi put vide more, nauče da plivaju, steknu neke od mnogobrojnih veština koje ovde mogu da nauče, ali i ono najbitnije, steknu uspomene i prijateljstva za ceo život!

- Najzanimljivije mi je more, i radionice isto. Ovo mi je prvi put na moru i prelepo mi je;

- Posebno mi se dopada to što imamo žurke uveče i to što možemo da igramo;

- Idemo svaki dan na more i imamo neke radionice, ja idem na dramski, i ovde sam naučila možda malo bolje da plivam; i imamo skakanje u vodu i ja stvarno volim da skačem - rekli su mališani.

- Mnogi od njih prvi put su videli more, mi ne želimo da to bude luksuz, mi želimo da to bude nešto što se podrazumeva i što je dostupno svakom detetu bez razlike u čitavoj RS, i zato ćemo nastojati da u sledećoj godini izdvojimo dodatna sredstva kako bi još veći broj mališana proveo neke lepe trenutke ovde na primorju u Crnoj Gori - rekla je Milica Đurđević Stamenkovski, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.