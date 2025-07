- Prvo što navode kad dođu na savetovalište je da to negde nije ono što su oni zamišljali da je na početku bilo drugačije i uglavnom deluje kao da se ne razumeju, kao da pričaju različitim jezicima obično se jedan nađe napadnut od strane drugog ovaj drugi se brani i negde i počinje najpre od tog neprepoznavanja potreba ovog drugog, neadekvatne komunikacije, kao da ne čuju jedno drugo - kaže Milica Jeremić, psihoterapeut.

- Negde već na početku kada dođu, ukoliko dođu zajedno da se reši problem odnosno da se vidi gde je to da se oni ne razumeju, gde su ima tačke razlaza ako zajedno dođu sa tom idejom onda negde tu ima pomaka, a ukoliko dođu i jedan kaže mene ovo ne interesuje ja sam došao zbog ovog drugog ili ako to deluje da jedno napada, a ovo drugo se uporno brani onda je ustvari bitnije dokazati ko je u pravu nego da se reši problem onda nam je to već pokazatelj da tu nema puno prostora.