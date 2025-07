- Reč je o bolesniku koji ima 65 godina i koji je preležao akutni infarkt miokarda pre deset godina. I tada je primarno lečen stentom. Odnosno urađena je PCI procedura. Bolesnik nije imao tegobe sve do jeseni krajem prošle godine kada je došlo do zapušenja stentova. Pokušana je i PCI procedura, ali bezuspešno. Tako da je na pacijentu morao da se uradi neki vid intervencije. Posle ovog iskustva koje smo stekli sa našim operacijama, bio je kandidat za izvođenje takvog jednog desnog midkeba, kako ga zovemo skraćeno. Operacija je trajala oko četiri sata. Primenili smo relativno novi tip neopioidne anestezije uz regionalni blok koji je dao sjajan rezultat. Bolesnik se oporavio i već trećeg dana nakon operacije izašao iz bolnice - napominje dr Grujić.

- Takve operacije standardno radimo i kod levog i kod desnog pristupa, čak i kod standardnih klasičnih operacija. To je tehnika nezaustavljanja srca, odnosno nedovođenja srca u stanje da moramo da stavimo klemu, da ga zaustavimo i da svu krv iz krvotoka odvedemo u sistem za van telesni krvotok. Još uvek je to standardna i većinska operacija u svim kardiohirurškim procedurama, ali naša kuća gaji tehniku hirurgije kucajućeg srca i nama je to bilo svakako jedan dobar uvod da mi uđemo u ovakav tip hirurgije minimalno invazivnih operacija na kucajućem srcu. Ona pokazuje svoje benefite tokom same operacije, a svakako u postoperativnom oporavku bolesnika, jer su poznati negativni efekti vantelesnog krvotoka, koji ostavlja na organizam, pre svega na destrukciju krvnih elemenata, stvara jedan sistemski inflamatorni odgovor i oporavak.