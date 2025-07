U Srbiji će danas biti promenljivo sa dužim periodima sunčanog vremena i lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren, sredinom dana i posle podne povremeno pojačan severozapadni vetar. Najniža temperatura od 15 stepeni do 22 stepena, a najviša od 30 do 34.

U Beogradu promenljivo sa dužim periodima sunčanog vremena, ali i mogućom pojavom kratkotrajne kiše ili lokalnog pljuska sa grmljavinom u pojedinim delovima grada. Duvaće slab i umeren, sredinom dana i posle podne povremeno pojačan severozapadni vetar. Najniža temperatura od 20 stepeni do 22 stepena, a najviša oko 32.

Upaljen meteo alarm

Temperaturne oscilacije do petka

U sredu (16.07.) tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplo (uz povremenu slabu do umerenu oblačnost) i sa maksimalnom temperaturom od 30 do 35. Posle podne se očekuje veoma retka (izolovana) pojava kratkotrajne kiše ili lokalnog plјuska sa grmlјavinom, a padavine će se, uz pad temperature i jak severozapadni vetar, intenzivirati kasnije uveče i tokom noći na području Vojvodine uz prosečnu količinu od 20 do 40 mm kiše.