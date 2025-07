- U ovome smo već 15 meseci, pa se dosta toga promenilo. Prvo je trebalo da odu sva petorica, ali cena je skočila, lek je poskupeo, umesto milion i 500 hiljada dolara za petoricu, sada je cena milion i 750 hiljada dolara. Prikupili smo oko milion i 400 hiljada, a to znači da imamo novca za četvoro, a za peto dete nedostaje još 350.000 dolara.

- Više nije situacija kao sa slike gde dečaci stoje i za koju svi znamo. Moje dete ne može da stoji na nogama duže od minut, dva, mišići su popustili, bolest se razvila, a svaki dan je bitan jer oni svakim danom gube po jedan pokret. Prve simptome sam videla oko pete godine kada je počeo da se gega dok hoda, pa je bilo otežano ustajanje sa poda ili penjanje uz stepenice, to je moralo uvek kroz neko pridržavanje. Otišla sam kod lekara i pokušala da utičem na njih, ali su mi govorili da je sve u redu, da je to možda nasleđen način hoda, ali se na kraju ispostavilo da je ova bolest u pitanju. Tek oko osme godine je uspostavljena dijagnoza, mnogo smo lutali, da smo znali kome treba odmah da se obratimo mislim da bismo i ranije konstantovali dijagnozu.

- Udarac je izuzetno velik, kada se čovek suoči sa tim, a da li će neko da zamera što se nije pravovremeno uspostavila dijagnoza, to je složeno pitanje. Lekar je taj koji će sebi da postavi to pitanje, da li je tada mogao da uspostavi tu dijagnozu i to jeste česta situacija zbog koje se ljudi ljute, lekari su zbog toga delom ugroženi. Pogotovo ako se radi o retkoj bolesti, pa je pitanje koliko ima podataka o prvim znakovima te bolesti i koliko se brzo može prepoznati.