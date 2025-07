Duvaće slab i umeren, sredinom dana i posle podne povremeno pojačan severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura od 30 do 34.

RHMZ objavio i upozorenje na vremenske nepogode

"Plјuskovi i grmlјavine koji se na području Srbije očekuju sutra uveče i tokom noći ka četvrtku lokalno će biti intenzivniji praćeni gradom, jakim ili olujnim vetrom i velikom količinom padavina (od 20 do 40 mm) za kratko vreme i to naročito u Vojvodini i zapadnoj Srbiji, dok će se zona intenzivnih plјuskova u četvrtak izmestiti ka jugu i istoku Srbije.

Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred", stoji u najnovijem upozorenju RHMZ.

Upaljen meteo alarm

Temperaturne oscilacije do petka

U sredu (16.07.) tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplo (uz povremenu slabu do umerenu oblačnost) i sa maksimalnom temperaturom od 30 do 35. Posle podne se očekuje veoma retka (izolovana) pojava kratkotrajne kiše ili lokalnog plјuska sa grmlјavinom, a padavine će se, uz pad temperature i jak severozapadni vetar, intenzivirati kasnije uveče i tokom noći na području Vojvodine uz prosečnu količinu od 20 do 40 mm kiše.