- Ako se oni ne druže i ne izlaze zajedno, ne zaljubljuju se onda ne može da dođe ni do tog seksualnog odnosa, jer nema iz čega da se izrodi. To je kolektivni problem. Mene to plaši, to nije prirodno stanje, mi smo socijalna bića, mi imamo potrebu da se izlazi zajedno, da se grlimo, da plačemo zajedno. Smatram da to nije prirodno stanje jednog tinejdžera..