- Sa roditeljima smo razgovarali o merama koje su već dobro poznate, pre svega o finansijskoj podršci koja je danas značajna i po kojoj Srbija prednjači u regionu, ali i šire. Posebno smo govorili o funkcionisanju Alimentacionog fonda, kao i o državnim subvencijama za rešavanje stambenog pitanja, namenjenim majkama koje prvi put kupuju nekretninu. Od 2022. godine, kada je ova mera uvedena, odobreno je više od 1.000 zahteva u vrednosti od 1,9 milijardi dinara. Nedavno smo ovu meru uskladili sa Zakonom o garantnim šemama i programom povoljnih kredita za mlade. To sada omogućava majkama uzrasta od 20 do 35 godina da dobiju do 20.000 evra subvencije, ali i povoljne kredite sa minimalnim učešćem od samo 1% i drugim olakšicama - istakla je Žarić Kovačević.