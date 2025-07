- Dete sigurno nije samo moglo da kupi taj trotinet ili nabavi, jer naprosto ima 12 godina. Vožnja trotineta nije dozvoljna ispod 14 godina. Znači, od 14. godine do 18. smeju da voze na saobraćajnicama na kojima je brzina do 30 km na sat, a od 18. nadalje i na saobraćajnicama gde je 50 na sat dozvoljeno. Govorim ako voze kolovozom. Ali ako pored kolovoza postoji staza za bicikle, odnosno trotinete, onda ne smeju da voze uopšte na kolovozu - kaže Vujanić i dodaje:

- Prvo pitanje koje postavljam je odakle mu trotinet? Jedna generalna karakteristika je da su ljudi neupućeni, neobrazovani da je to toliko opasno. Da li možete zamisliti nekog roditelja koji bi svoje dete stavio u opasnost? Pa ne. Znači, roditelj nije procenio da je to nešto što je opasno, pa je dozvolio detetu i dao trotinet. Viđali smo i oca koji vozi automobil i stavi sina u krilo, opet nesvestan opasnosti koju to nosi. Dete koje je stradalo sa 12 godina, ono ne zna ni propise u saobraćaju i da ste ga pitali da li on zna da mora da se zaustavi na raskrsnici i propušti drugo vozilo, rekao bi ne.