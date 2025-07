Dok živimo u svetu gde nam je sve postalo lako dostupno i na dohvat ruke, usamljenost kako je stručnjaci nazivaju bolest 21. veka doživela je svoj trijumf. Svaka šesta osoba u svetu pati od usamljenosti, koja može dovesti do razvoja brojnih fizičkih bolesti, što na kraju prema podacima rezultira sa više od 800 hiljada smrtnih slučajeva godišnje. Kako stati na put unutrašnjoj praznini i šta je najbolji lek za to?

- Usamljenost ne treba po svaku cenu izbegavati, niti je posmatrati kao nešto suviše negativno. Ja volim usamljenost da posmatram kao jedan zov iz mene, kao osećaj gladi. I sad, da li će neko reći, loše što si gladan? Ne. Imaš osećaj gladi da bi te to upravo navelo da ustaneš da potražiš nešto da pojedeš. Sada, tu pravimo razliku kada ja osetim osećaj gladi: da li ću ići da pojedem neki fast food, ili ću da se potrudim da pripremim neko zdravo, nutritivno jelo. Slično je sa osećajem usamljenosti. Ukoliko ga identifikujemo, to bi trebalo da nas navede da se okrenemo ka drugim ljudima, da potražimo kontakt sa drugim bićima - kaže Blagojević i dodaje:

- Jako je teško ljudima koji su dugoročno usamljeni. To je možda i najteži vid usamljenosti. Ja nekako usamljenost rangiram po tome da je najteža ona usamljenost kada si usamljen sam sa sobom. Odnosno kada toliko dugo bežiš od sebe i toliko dugo zapostavljaš tu sobicu u svojoj duši, nisi je raspremao, pa onda kada ostaneš sam, ne možeš da podneseš sebe. To je najteži vid usamljenosti, onda ide onaj vid usamljenosti kada se osećam usamljenom sa drugima. To bi sve trebalo posmatrati kao signal, kao poruku, da mi valja poraditi malo na sebi, da mi valja zaustaviti se od tog organizovanog bekstva od samoga sebe.