Ove godine bilo je čak 73.000 slobodnih mesta u srednjim školama, za nešto više od 63.000 osmaka koji su polagali malu maturu, a predikcije su da će biti sve manje učenika, jer je u 2023. godini rođeno najmanje dece do sada.

- Mi danas imamo situaciju da nam se sjajne škole po manjim sredinama zatvaraju. Odeljenja prestaju da rade a neke druge se pretrpavaju učenicima tako da bi ova izmena doprinela svim aspektima razvoja nađeg društva. Dakle i škole bi ostale popunjene đacima i odeljenja bi funkcionisala onako kako bi to valjalo, takođe i sam nastavni proces bi tekao mnogo kvalitetnije - kaže Mirjana Gašić, ispred Unije sindikata prosvetnih radnika.

- Postavlja se pitanje koliko je to realno u ovom trenutku očekivati da dođe do tog smanjenja, nakon višegodišnjeg apela nastavnika da se smanji broj učenika po odeljenju posle više godina, dakle sa 30 je smanjeno na 28, tako da je teško očekivati da bi neko sada doneo odluku odjednom da se taj broj smanji sa 28 na 20. Kada je reč o kvalitetu nastave rekao sam da svakako manji broj učenika doprinosi većem kvalitetu nastave - rekao je Aleksandar Markov, ispred Edu udruženje nastavnika.