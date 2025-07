- Svi požari su pod kontrolom, nema onih koji prete objektima i građanima. Temperatura raste, to nam otežavao posao, ali smo spremni, vatrogasci su svojevrsni heroji, to nam je posao i zadatak, nije nam lako, ali moramo da budemo spremni uvek.

- Mozak je najviše na udaru jer je najzahtevniji. To nema dileme. To je naš interni sistem za obaveštavanje, on mora savršeno da radi, a kada smo u ekstremima, onda se ti senzori kvare i sve drugačije reaguje. To je najprostije objašnjenje. Kada smo izloženi visokim temperaturama, različiti senzori se menjaju, svakako da su svi oragni osetljivi, ali mozak najviše.