Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković kaže da je ključna poruka koju želi da pošalje javnosti poziv za "normalizaciju stanja na univerzitetu" i funkcionisanje akademskog života. Situacija u akademskoj zajednici se polako vraća u normalu, ali je potrebno da se odblokiraju zgrade fakulteta – to je moralni dug uprava fakulteta i rektora univerziteta, ističe resorni ministar.

"To je vrsta moralnog duga uprava fakulteta i rektora svih univerziteta u Beogradu, da pronađu neku vrstu održivog i kredibilnog dogovora sa studentima koji blokiraju, kako bi odblokirali zgrade. Postoje oni fakulteti koji izvode teorijsku nastavu pa je olakšan onlajn model. Postoje i oni koji kombinuju teorijsku i praktičnu nastavu, koja podrazumeva odlazak u laboratorije, kao što je slučaj sa medicinskim i tehničkim fakultetima. Zbog svega toga, potrebno je da se prekine sa blokadama zgrada fakulteta. To je nezakonito stanje, bez obzira da li to nekom izgleda legitimno", ukazuje resorni ministar.