- Dečica imaju od dve do 11 godina, njihova samohrana majka preminla pre 2 nedelje, otac je na odlusženju neke kazne... Oni su potpuno sami i da ne bi otišli u Dom za nezbrinutu decu, baka Marija se prihvatila posla i rešila da brine o deci. Slučajno sam saznao, bili smo u akciji da pomognemo samohranoj majci sa petoro dece. Neko od mojih praitlaca me je na Instagramu pitao da pomognem sedmoro dece koji su ostale bez majke. Šokirao sam se nisam ni znao da se to desilo. Odmah smo organizovali ekipu koja je stupila u kontakt i trebalo nam je jedan dan da se organizujemo i dođemo ovde. Doneli smo milion dinara za prvu pomoć i doveli ljude koji su operativa. Tu je Željko jedan od najboljih graditelja u Srbiji, koji će ruinu da im pretvori u bajkovitu kuću u roku od 30 dana - rekao je Mitrović.