Uveče stabilizacija vremena. Vetar slab i umeren, posle podne u brdsko-planinskim predelima povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 20, a najviša dnevna od 21 do 29 stepeni Celzijusovih, navodi Republički hidrometeorološki zavod.

Od subote pretežno sunčano uz nagli porast temperature, pa će u nedelјu i početkom naredne sedmice ponovo biti veoma toplo, u većini mesta od 34 do 40 stepeni. Od srede malo svežije.

Posle kraćeg osveženja sa kišom i padom temperature u Srbiji se očekuje ponovo otopljenje. Ovakvo vreme nastaviće se do kraja meseca, najavio je i meteorolog Nedeljko Todorović.

- Narednih dana i do kraja jula, letnje vreme. Neće biti ozbiljnih vrućina jer se nazire promena vremena u smislu osveženja i pljuskova praćenih grmljavinom. Danas i sutra pad temperature za nekih sedam, osam stepeni i nešto više kiše.

- Pri svakom ovakvom prodoru hladnog vazduha kad prolazi hladni front i nailazi ciklon odnosno oblast niskog pritiska. U letnjim situacijama obavezne su pojave letnjih nepogoda, a one su lokalnog karaktera i ne mogu u svim mestima da budu ispunjene u maksimumu. Negde može da padne koja kap, a negde 10, 20 mm kiše. Po mojoj proceni ova dva dana što slede sa osveženjem i padavinama u većini mesta bi ta količina padavina bila do desetak milimetara kiše , ali lokalno na pljusak uz praćeno blago nevreme mogla bi da bude i preko 20, 30.

- Ekstremna suša je bila u prestonici i mnogim drugim mestima. Jun je bio sve vreme topao, natprosečno topao, bile su visoke temperature i do 40 stepeni što je nepovoljno za biljke za život i sama voda je potrebna za hidroenergiju.

- Do kraja leta biće toplo vreme, tamo posle 22. jula ponovo rastu temperature do 35, 36 stepeni, pa posle toga opet dva, tri dana osveženje tako da mislim da će do kraja jula biti tri takva osveženja sa kišom ili pljuskovima s grmljavinom, a najverovatnije će se taj ritam održati i u avgustu. U suvim toplim danima 34, 35, 36, a u onim svežijim nešto malo ispod 30 stepeni.