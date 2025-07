Prof. dr Jugoslav Nikolić, direktor RHMZ, kaže za Kurir da se u većini mesta prognozira od pet do 15 mm kiše.

- Više padavina biće u Kolubarskom i Mačvanskom okrugu, zatim u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije, kao i u oblasti Homolja i u Borskom okrugu na istoku zemlje, gde će ovaj prodor vlažnog vazduha usloviti ponegde i 20-40 mm padavina, naročito u oblasti intenzivnijih pljuskova, koji će na pojedinim lokalitetima biti praćeni gradom i jakim vetrom. Ipak, vremenske nepogode neće biti takvog intenziteta kao pri prethodnom prodoru 7. i 8. jula i biće ređa pojava - navodi prof. dr Nikolić i ističe da je za područje Srbije izdat žuti i narandžasti meteoalarm, a da će dvodnevno zahlađenje usloviti pad maksimalnih temperatura - sutra od 21 do 26, samo na krajnjem jugu i jugoistoku do 29, dok se u petak očekuje od 25 do 28 stepeni.