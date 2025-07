Visoke temperature i sezona godišnjih odmora prethodnih dana drastično su smanjile rezerve krvi u Srbiji. Iz Instituta za transfuziju apeluju na sve dobrovoljne davaoce, kao i na one koji to mogu postati, da pokažu humanost na delu i odazovu se pozivu. O ovoj važnoj temi, za Kurir televiziju govorila je Ivana Rodić iz iz Instituta za transfuziju krvi.

- Danas su akcije do dva kod starog Merkatora, do tri u Šapcu. Zaposleni u parking servisu su dali krv, u našoj sali do sada 84 građana, a radimo do 19 časova, kreveti su prazni. Sve pozivam da dođu i daju krv. Sutra smo u Loznici, u Vukovom domu, u Smederevskoj Palanci u mesnoj zajednici Donji Grad i u Obrenovcu, velika akcija u parku Arboretum počinje u 9 časova. Naša sala takođe radi od 7 do 19 časova.