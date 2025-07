- Zahvaljujući njemu, po prvi put u istoriji, u Srbiji danas žive tri generacije potomaka vožda Karađorđa . To nije samo porodična radost. To je nada i svedočanstvo o obnovi.

- Time je ostvario zavet svog pradede, kralja Petra Prvog, da svi Karađorđevići počivaju zajedno u njegovoj zadužbini na Oplencu. To nije bio samo čin porodične odanosti, već čin istorijskog dostojanstva i nacionalnog pomirenja. Moj otac nije samo čuvar porodične istorije. On je most između prošlosti i budućnosti. On je simbol vrednosti koje nadživljuju režime: časti, strpljenja, mira, služenja i nade. U vremenu kada su mnogi tražili šta će dobiti od Srbije, on je bezuslovno davao sebe Srbiji. I nastavlja da daje.