Đorđe je za Newsmax Balkans pojasnio da je do povrede zbog koje je kao tinejdžer završio u invalidskim kolicima došlo usled pada s motora, kao i da mu je to promenilo život iz korena.

- Prvo što smo uradili, a to je bilo baš davno, ugradili smo električne brave i na kabl instalirali prekidače pri ruci za stolom gde radim za kompjuterom. Potom smo uveli video-nadzor. To je bilo veliko mentalno olakšanje za mene. Mogao sam da vidim svoju neposrednu okolinu u realnom vremenu. Na taj način sam mogao da vidim ljude koji su dolazili kod mene i sam da im otvaram vrata na dugme. Svi ti pomaci bili su ogromna stvar za mene - naglasio je Đorđe.

- Recimo kao neki čaroban štapić sa kojim možeš glasom da kontrolišeš sve te užasno dosadne ponavljajuće radnje koje bi inače radili tvoji ukućani za tebe. To s godinama postane strašno naporno. Ovako ih maksimalno rasterećuješ i čuvaš njihovu energiju jer bez osobe koja te neguje nema života - napomenuo je on.

- To smatram kao neizbežni dnevni alat koji bi svako od nas trebalo da ima. Pogotovo ako izlaziš iz kuće na više sati. Na ovaj način više ne zavisim od nekoga da mi ručno isprazni kesu kada se napuni, nego to mogu da uradim jednostavnim pritiskom na dugme, gde hoću i kad hoću. Oni koji su u mojoj ili sličnoj situaciji razumeju ovaj vid rasterećenja i slobode - naglasio je Đorđe.

- To je sistem koji olakšava okretanje nepokretnih osoba u krevetu. Ovaj sistem čoveku vraća dostojanstvo. Direktno utiče na prevenciju dekubitusa, rasterećuje negovatelje fizičkog dodira tela. Nema više ručnog okretanja ili povlačenja tela. Oni koji nekog neguju savršeno će razumeti prednosti ovog sistema. Mogućnost povrede za osobu koja leži i onu koja je okreće je svedena na minimum. Takođe ko može prstima da kontroliše daljinski upravljač, može sam da se okrene kad hoće. Ne mora nikog satima da čeka da bi ga okrenuo ili mu pomogao oko sitnih korekcija u vezi ležanja - podvukao je on.

- Što pre uđemo u proces realizacije, to će ovaj sistem brže postati dostupan onima kojima može spasiti zdravlje i unaprediti kvalitet života. Što se tiče zaštite, sistem je prijavljen u Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije. Trenutno nemam aktivnog tehničkog saradnika koji bi mogao da mi asistira u sklapanju raznih stvari, jer ja rukama zbog invaliditeta ne mogu ništa od toga da uradim sam. I to je jedan od razloga što je razvoj svega malo sporiji - napomenuo je Đorđe.

- Sajt sam napravio negde u maju ove godine. To se dogodilo relativno spontano zato što stvari na kojima radim nisam primetio da iko kod nas radi i pomislio sam, zašto možda ne bih to mogao negde da objavim. Pošto sam već napravio razna rešenja, polako sam počeo da pišem o njima i da kačim na sajt. Ljudi su počeli da me kontaktiraju, šalju podršku, i to mi je dalo vetar u leđa - ukazao je sagovornik.